Vatan, Yeni Mağazasını Şanlıurfa Piazza’da Açtı

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 14:44

Her yaştan ve her kesimden ziyaretçisine, alışverişin yanı sıra konforlu mekânlarda güzel zaman geçirebilecekleri çok yönlü bir ortam sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, seçkin marka karmasına teknoloji devi Vatan Bilgisayar’ı da ekledi.

A’dan Z’ye tüm teknoloji ürünlerini bir arada sunan Vatan Bilgisayar’ın açılışına Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa özel indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler, mağaza önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Açılışın gerçekleşmesiyle birlikte mağazayı dolduran Şanlıurfalılar, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon ve küçük ev aletleri başta olmak üzere çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla sahip olmanın keyfini yaşadı.