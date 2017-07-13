Vatandaşlar elektrik için sokaklara dökülfü

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:53

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde elektriklerinin uzun süre ve sık sık kesildiğini öne süren bir grup, bu nedenle elektronik malzemelerinin zarar gördüğünü ileri sürerek, trafo arızasını onarmaya gelen bakım onarım ekibini alıkoymak istedi.



İki taraf arasında kısa süren gerginlik, olay yerine gelen polis ekiplerinin çabaları sonucu tatlıya bağlandı.



Öte yandan Dicle EDAŞ yetkilileri, sulama sezonu ve sıcak hava nedeniyle trafolara aşırı yüklenmeler sonucu arızaların meydana geldiğini, bundan dolayı zaman zaman kesintilerin yaşandığını kaydetti.



(haberler.com)