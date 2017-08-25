Vatandaşlar Kurbanlıklar Hakkında Bilgilendirildi

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2017 Cuma 20:29

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli tarafından cuma namazı sonrası vatandaşa kurban rehberi kitapçığı dağıtıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kurbanın nasıl seçileceği, nasıl kesileceği ve sonrasında elde edilen etin nasıl muhafaza edileceğinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı 'Kurban Rehberi' Harran ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından Şeyh Hayati Mahallesinde yeni yapılan camide kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşa dağıtıldı. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Harran Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde zooteknist Mehmet Tekçe, vatandaşların kurban vecibesini yerine getirmeden önce kesinlikle bu rehberi okuması gerektiğini ifade ederek, "Bakanlığımız bu hizmeti yaparken vatandaşlarımızın kurban hizmetlerini nasıl daha iyi, daha sağlıklı yapar, onun bir gereklilik olduğunu bilerek böyle bir rehber yayınladı. Rehberimizin içeriğinde kurban seçilirken nelere dikkat edeceğiz, hangi kriterleri arayacağız onlar mevcut. Burada dağıtmamızın amacı da daha çok duyarlılığın arttırılmasını sağlamak. Kesinlikle bu rehberin okunarak kurban vecibesinin yerine getirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

(sondakika.com)