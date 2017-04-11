Vatandaşlar Miting Alanına Alınmaya Başlandı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı 15:22

Miting bölgesi olan eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda sabah saatlerinde dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sonrası halk güvenlik bariyerlerinde yapılan üst aramaları sonrası alana geçiş yapıyor. Aramalar sırasında, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alana akın eden on binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Erdoğan'ın Programı Öncesi Alanda Arama Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği halk buluşması öncesi eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda dedektör köpeklerle arama yapıldı. Alan boşaltıldıktan sonra emniyet ve jandarmaya ait dedektör köpekler yardımıyla alanda ve alan çevresinde arama yapan ekipler her tarafı didik didik aradı. Polisler ise bariyerlerin etrafında bekleyerek giriş ve çıkışları engelledi. (sondakika.com)