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Vatandaşlar Miting Alanına Alınmaya Başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’daki mitingi öncesi vatandaşlar buluşmanın gerçekleşeceği alana alınmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı 15:22
Vatandaşlar Miting Alanına Alınmaya Başlandı

Miting bölgesi olan eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda sabah saatlerinde dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sonrası halk güvenlik bariyerlerinde yapılan üst aramaları sonrası alana geçiş yapıyor. Aramalar sırasında, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alana akın eden on binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Erdoğan'ın Programı Öncesi Alanda Arama Yapıldı

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın  Şanlıurfa'da bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği halk buluşması öncesi eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda dedektör köpeklerle arama yapıldı. Alan boşaltıldıktan sonra emniyet ve jandarmaya ait dedektör köpekler yardımıyla alanda ve alan çevresinde arama yapan ekipler her tarafı didik didik aradı. Polisler ise bariyerlerin etrafında bekleyerek giriş ve çıkışları engelledi. (sondakika.com)

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