Vekil Gülpınar Evet Bürosunu Açtı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:34

Açılışta konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Evet Büroları, seçim zamanlarında aynı fikirde dostların ve seçim konuları ile ilgili fikir alış verişinde bulunulan yerler olarak kullanılıyor ve faydalı olduğu kanaatindeyim. 16 Nisan’a kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Bilindiği gibi 16 Nisan günü sandık başına giderek EVET oyu verip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini onaylayacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle artık dünyada İslam’ın bayraktarlığını yapan Türkiye Cumhuriyeti devletimiz konuşulacak. Süper devletler arasında yerimizi alacağız. Kimsenin idaresine, seçimine karışmadığımız gibi başkalarının da bizim idaremize, seçimimize karışmalarına tahammül edemeyiz. Herkes haddini bilmeli” dedi.

Sorun çözen, güçlü bir ülke olacağız

EVET Bürosunu hazırlayan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nurettin Bozdağ’a teşekkür eden AK Vekil Gülpınar, “Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek. Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız artacak. Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası işbirliği ve terörle mücadele imkânları genişleyecek. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olmak konusunda elimiz güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak” diye konuştu.

Gençlerin önü açılıyor

EVET oyu ile özellikle gençlerin önünün açıldığını belirten Kasım Gülpınar, şöyle dedi;

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e iniyor. Gençlere siyasette alan açılacak. Seçme ehliyetine sahip olan seçilme ehliyetine de sahip olacak. Gençlerin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak. Siyasete hareket gelecek. Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Bu düzenlemeyle de temsiliyet genişleyecek, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanacak. Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye sahip olacak. Siyasette daha fazla temsil imkânı sağlanacak.”

AK Vekil Mehmet Kasım Gülpınar, daha sonra çevrede esnaf ziyaretlerini sürdürerek, 16 Nisan’da mutlaka EVET oyu kullanmaları gerektiğini anlatıp kendi gelecekleri için destek istedi.