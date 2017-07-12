Vekil Yılmaztekin Urfaspor için devrede

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:10

TFF 1. Lig'de 2016-17 sezonu karşılaşmalarında; Manisaspor’a yenilmesi nedeniyle küme düşmekten kurtulamayan Şanlıurfaspor’da sular durulmazken, internet portallarına düşen şike iddialarına dair ses kayıtları şok yarattı. Gaziantepsporlu yöneticilerin, Manisasporlu futbolculara Şanlıurfaspor’u yenmeleri halinde prim verileceği yönündeki iddiaları Şanlıurfalıların büyük tepkisine neden oldu.



HUKUKÇU VEKİL MEYDAN OKUDU



“Şanlıurfaspor sahipsiz değildir” diyerek, düğümeye basan gençliğin ağabeyi Yılmaztekin, resmi twetter ve facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bize şike yapanlarla ilgili sadece milletvekili olarak değil, Urfalı bir hukukçu olarak mücadelemiz başlamıştır’ diyerek adeta meydan okudu.



“Bu işe suç duyurusu ile başladık, hukuki tüm mücadelemizi verip, Şanlıurfasporumuzu harcatmayacağız inşallah” mesajı veren Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını da tüm milletvekilleri ile birlikte ziyaret ederek, şike yapanların cezasız kalmamasını isteyeceklerini kaydetti.



SES KAYITLARINDA NELER VAR?



Söz konusu kayıtlarda Gaziantep B.Bld. Spor Kulüp Müdürü Nizamettin Serkan, Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme ile Manisaporlu Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı, Gaziantepspor Büyükşehir yöneticisi Memik Yılmaz'ın odasında, TFF 1 Lig'de 14 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak Manisaspor - Şanlıurfaspor maçı öncesi Şanlıurfaspor'un mağlup olarak küme düşmesi için şike ve teşvik primi anlaşması konusunda bir araya geldiği iddia ediliyor.



(ruhahaber.com)