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Vekil Yılmaztekin'in acı günü

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in amcası Mustafa Yılmaztekin vefat etti.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 20:56
Vekil Yılmaztekin'in acı günü

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in amcası Mustafa Yılmaztekin vefat etti. Yılmaztekin ailesinden yapılan açıklamada, merhum Mustafa Yılmaztekin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığına defnedilecek.

Yılmaztekin ailesi taziyeleri, Karaköprü ilçesinde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evinde kabul edecek.

Urfa Haber ailesi olarak merhum Mustafa Yılmaztekin'e Allah'tan rahmet, kederli Yılmaztekin ailesine baş sağlığı diliyoruz.

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