Veliler okuyarak örnek oluyor

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 19:38

Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulunda hayata geçirilen proje kapsamında okulda bir araya gelen 20 öğrenci velisi, üye olmak ve kitap okumak için Kahta İlçe Halk Kütüphanesine gitti.

Kütüphane Müdürü Hasan Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanelerinde 20 binden fazla kitap olduğunu, kütüphaneye üye olan yetişkin sayısının 4 bin civarında olduğunu, bu proje sayesinde yetişkin üye sayısının daha fazla olacağını söyledi.

Çetinkaya, kütüphaneye üye sayısının 9 bin civarı olduğunu, yıl içerisinde kütüphaneden faydalanan kişi sayının ise yaklaşık 40 bin olduğunu ifade etti.

Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Muhittin Koyun ise amaçlarının hem öğrenci hem de velileri okumaya sevk etmek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrenci velilerini kütüphaneye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Koyun, şöyle konuştu:

"Toplumumuzun acı bir gerçeği çok az okumamızdır. Bu konuda velilerin kitap okuma alışkanlarının sağlanmasının yolunun kütüphaneden geçtiğini biliyoruz. Bunu hayata geçirmek adına ve kitap okuma oranı daha üst seviyelere taşıyabilmek için proje etkinliğimizi gerçekleştirdik."

Proje kapsamında hayatında ilk defa kütüphaneye gelip kitap okuduğunu ifade eden 50 yaşındaki Ahmet Korkut, bu yaşına kadar hiç kütüphaneye gitmediğini, bu duygunun anlatılmayacak kadar güzel olduğunu kaydetti.

Öğrenci velilerinden Orhan Bayram de 20 yıl önce liseden mezun olduğunu, o günden bu yana hiç kütüphaneye gidemediğini, bundan sonra çocuğuyla kütüphaneye gideceğini belirtti.

AA