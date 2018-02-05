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Vergi indirimi hurda araçlara ilgiyi artırdı

Hurda araçlara uygulanacak vergi indiriminin de aralarında bulunduğu yeni vergi düzenlemelerini içeren Torba Yasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisine Meclis’e sunulması “hurda” piyasasını hareketlendirdi.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 20:16
Vergi indirimi hurda araçlara ilgiyi artırdı

Yeni araç alımına teşviki artırması beklenen tasarıya göre, 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, otobüs, kamyon gibi bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL’yi geçmemek üzere özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor.

 

Hurda araçlara getirilmesi beklenen vergi avantajı internette “hurda” arayışını da artırdı. Yasanın Meclis’e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla sahibinden.com’daki “hurda” aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttı.

 

 

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