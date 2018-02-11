Vergimizi vermemize rağmen çöplük içinde yaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:26

Her hafta farklı camilerde düzenlenen programa gençlerin yanı sıra, halkın da katılım sağladığı görüldü. Namaz ve çorba ikramının ardından cemaat, Cami avlusunda musafahalaşıp, kendi aralarında sohbet ettiler.

Programda bir konuşma yapan Molla Sinan Ünel, “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.” Ayet-i Kerimesini hatırlatarak, Sahabelerin bin 400 yıl önce İslam davasını dönemin zorlu şartlarına rağmen dünyanın, dört bir tarafına ulaştırdıklarını ve bugün bu görevi bizim en güzel şekilde yapmamız gerektiğini söyledi.

"Bir Müslüman'ın sadece bireysel ibadetlerini yerine getirmekle, görevini yerine getirmiş sayılmaz." diyen Ünel, "Ayet ve hadislerden anlıyoruz ki bir Müslüman, sadece namaz, oruç ve zekat gibi bireysel ibadetlerini yaparak, İslami sorumluluğunu yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü bizim birde iyiliği emredip, kötülükten sakındırmamız lazım." şeklinde konuştu.

İyiliğin hakim olabilmesi için 3 noktada birleşilmesi gerektiğini söyleyen Ünel, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Birincisi fikir birliğidir. Eğer bizim aramızda fikir birliği olmazsa, aynı fikri, aynı inancı paylaşmazsak, beraber sahada çalıştığımız kardeşlerimiz ayrı bir plan-proje uygularsa, bizim başarı elde etmemiz mümkün değildir.

İkicisi ise söz birliğidir. Beraber çalıştığımız kardeşlerimiz ile aynı sözü, dile getirmemiz lazım, aynı şeyleri dile getirmemiz lazım. Her hangi bir meselede-konuda aynı düşünceleri paylaşmamız lazım. Birimizin siyah dediğine, diğerimiz beyaz derse, o zaman aramızdaki söz birliğinin olmaması, inancımızın, mücadelemizin, davamızın yersiz olduğu düşüncesi hakim olur.

Üçüncüsü de eylem birliğidir. İyiliğin hakim olması için mücadele veren kardeşlerimizin uyum içerisinde olmaları, birlikte hareket etmeleri lazım."

Son olarak Ünel, "Çalışmalarımızın, uğraşımızın, gayretimizin fayda verebilmesi, meyve verebilmesi için, muhatabımızın bize güvenebilmesi için, davamızın yüceliğini, güzelliğini haklılığını görebilmesi için sahada, çalışan arkadaşların aynı fikir, söz ve eylem birliği içerisinde çalıştıklarını görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Program dua ve temennilerle son buldu.