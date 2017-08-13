Vicdansız Üvey Anne, 3 Yaşındaki Kızı Darp Ederek Tanınmaz Hale Getirdi!

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:32

GÖZLERİNDEKİ MORLUĞU GÖREN BABA, KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Beşbinevler Mahallesi'nde oturan A.A, eve geldiğinde 3 yaşındaki kızı E.A'nın gözlerindeki morluk ve şişkinlikleri görünce Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HASTANE YETKİLİLERİ, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Küçük kız tedavi altına alınırken, tespit edilen cilt altında yüzeysel yaygın doku lezyonları ve çok sayıda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verildi. Hastane yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, A.A ve üvey anne F.A gözaltına alındı.

BABA SERBEST KALDI, ÜVEY ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten baba A.A adli kontrol şartıyla salıverilirken üvey anne F.A, "Kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

MİNİK KIZ, DEVLET KORUMASINA ALINDI

(haber.com)