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Vinç Kazasında Ölen İşçilerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan vinç kazasında hayatını kaybeden 5 işçiden 4'ü, memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:31
Vinç Kazasında Ölen İşçilerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

 Adana  Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan vinç kazasında hayatını kaybeden 5 işçiden 4'ü, memleketleri  Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence kırsal mahallesinde defnedildi.  Sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emrah Aslan'ın cenazesinin ise yarın Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.  Adana  Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki bir gübre fabrikasında meydana gelen kazada, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. İki kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat  Gümüş, Mustafa  Gümüş,  Faruk Kaya,  Fehmi Kaya ve Emrah Aslan hayatını kaybederken  Halil Aslan ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin hepsi akraba çıktı Olayda hayatını kaybeden işçilerin  Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Çalışmak için  Adana'ya giden Mustafa  Gümüş ve Murat  Gümüş'ün kardeş oldukları belirtildi. Aynı kazada ölen  Faruk Kaya ve  Fehmi Kaya'nın ise kuzen oldukları ve ailelerinin ise Dinlence kırsal Mahallesinde yaşadığı öğrenildi. Hastanede tedavi görürken bu sabah hayatını kaybeden Emrah Aslan'ın ise Payamlı Mahallesinde yaşadığı ve ölen diğer 4 kişi ile akraba olduğu öğrenildi. Aynı kazada yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören  Halil Aslan ile kardeş oldukları belirtildi. Tabutlar yan yana dizildi Dün  Adana  Adli Tıp Kurumutarafından ailelerine teslim edilen 4 cenaze,  Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildi. Devlet Hastanesi Morgunda bir gece bekletilen cenazeler, öğleden sonra alınarak defnedilecekleri Dinlence kırsal Mahallesine götürüldü. Tabutları gören işçilerin yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Tabutlara sarılan işçilerin yakınları fenalık geçirdi. Mahalle camisinde kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa götürülerek gömüldü. Binlerce kişinin katıldığı cenazede işçilerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. İş bulamayınca taşeron firmada çalışmada başladı  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini 2 yıl önce bitirdikten sonra iş bulamayan evli ve bir çocuk babası 23 yaşındaki Mustafa  Gümüş, 17 yaşındaki kardeşi Murat  Gümüş ile birlikte  Adana'ya giderek taşeron firmada çalışmak zorunda kaldı. Bir yandan kendi mesleğiyle ilgili iş arayan Mustafa  Gümüş, diğer yandan da para biriktiriyordu. Okul harçlığını çıkartmaya çalışıyordu Lise son sınıfa giden 17 yaşındaki Murat  Gümüş, yaşı küçük olmasına rağmen okul harçlığını kazanmak için abisi Mustafa ile birlikte çalışıyordu. Üçüncü çocuğu olacaktı Hayatını kaybeden 35 yaşındaki  Fehmi Kaya'nın 2 çocuğu vardı ve eşi de hamileydi. Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için Suruç'tan ayrılan  Fehmi Kaya, uzun uğraşlar sonucu iş bulup çalışmaya başlamıştı. Aile hayatın ı yeni düzene sokmaya başlayan Kaya, doğacak çocuğunu göremeden talihsiz kazada hayatını kaybetti. Öğretmen olmak istiyordu Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki  Faruk Kaya ise, eğitimini devam ettirmek için çalışmaya karar verdi. Kendisinden büyük olan kuzeni  Fehmi Kaya'nın çalıştığı iş yerine giderek orada işe başladı. Sınavlara hazırlanan  Faruk Kaya'nın memur olmak istiyordu ama kaza nedeniyle hayali yarım kaldı. Geride hamile bir eş bıraktı Aynı kazada hayatını kaybeden Emrah Aslan ise bir yıl önce evlendi. Eşini kırsal mahalledeki baba evinde bırakan Emrah Aslan, çalışmak için  Adana'ya gitti. Eşinin hamile olduğunu öğrenen Aslan, baba olmanın mutluluğunu yaşayamadan hayatını kaybetti. En büyük hayalinin eşiyle birlikte yaşayabileceği bir ev almak olduğu öğrenilen Emrah Aslan, hayallerini gerçekleştirmeden can verdi. Geride ise gözü yaşlı hamile bir eş bıraktı.

 

(sondakika.com)

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