Vinç Kazasında Ölen İşçilerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:31

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan vinç kazasında hayatını kaybeden 5 işçiden 4'ü, memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence kırsal mahallesinde defnedildi. Sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emrah Aslan'ın cenazesinin ise yarın Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki bir gübre fabrikasında meydana gelen kazada, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. İki kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş, Mustafa Gümüş, Faruk Kaya, Fehmi Kaya ve Emrah Aslan hayatını kaybederken Halil Aslan ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin hepsi akraba çıktı Olayda hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Çalışmak için Adana'ya giden Mustafa Gümüş ve Murat Gümüş'ün kardeş oldukları belirtildi. Aynı kazada ölen Faruk Kaya ve Fehmi Kaya'nın ise kuzen oldukları ve ailelerinin ise Dinlence kırsal Mahallesinde yaşadığı öğrenildi. Hastanede tedavi görürken bu sabah hayatını kaybeden Emrah Aslan'ın ise Payamlı Mahallesinde yaşadığı ve ölen diğer 4 kişi ile akraba olduğu öğrenildi. Aynı kazada yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören Halil Aslan ile kardeş oldukları belirtildi. Tabutlar yan yana dizildi Dün Adana Adli Tıp Kurumutarafından ailelerine teslim edilen 4 cenaze, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildi. Devlet Hastanesi Morgunda bir gece bekletilen cenazeler, öğleden sonra alınarak defnedilecekleri Dinlence kırsal Mahallesine götürüldü. Tabutları gören işçilerin yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Tabutlara sarılan işçilerin yakınları fenalık geçirdi. Mahalle camisinde kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa götürülerek gömüldü. Binlerce kişinin katıldığı cenazede işçilerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. İş bulamayınca taşeron firmada çalışmada başladı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini 2 yıl önce bitirdikten sonra iş bulamayan evli ve bir çocuk babası 23 yaşındaki Mustafa Gümüş, 17 yaşındaki kardeşi Murat Gümüş ile birlikte Adana'ya giderek taşeron firmada çalışmak zorunda kaldı. Bir yandan kendi mesleğiyle ilgili iş arayan Mustafa Gümüş, diğer yandan da para biriktiriyordu. Okul harçlığını çıkartmaya çalışıyordu Lise son sınıfa giden 17 yaşındaki Murat Gümüş, yaşı küçük olmasına rağmen okul harçlığını kazanmak için abisi Mustafa ile birlikte çalışıyordu. Üçüncü çocuğu olacaktı Hayatını kaybeden 35 yaşındaki Fehmi Kaya'nın 2 çocuğu vardı ve eşi de hamileydi. Çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için Suruç'tan ayrılan Fehmi Kaya, uzun uğraşlar sonucu iş bulup çalışmaya başlamıştı. Aile hayatın ı yeni düzene sokmaya başlayan Kaya, doğacak çocuğunu göremeden talihsiz kazada hayatını kaybetti. Öğretmen olmak istiyordu Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki Faruk Kaya ise, eğitimini devam ettirmek için çalışmaya karar verdi. Kendisinden büyük olan kuzeni Fehmi Kaya'nın çalıştığı iş yerine giderek orada işe başladı. Sınavlara hazırlanan Faruk Kaya'nın memur olmak istiyordu ama kaza nedeniyle hayali yarım kaldı. Geride hamile bir eş bıraktı Aynı kazada hayatını kaybeden Emrah Aslan ise bir yıl önce evlendi. Eşini kırsal mahalledeki baba evinde bırakan Emrah Aslan, çalışmak için Adana'ya gitti. Eşinin hamile olduğunu öğrenen Aslan, baba olmanın mutluluğunu yaşayamadan hayatını kaybetti. En büyük hayalinin eşiyle birlikte yaşayabileceği bir ev almak olduğu öğrenilen Emrah Aslan, hayallerini gerçekleştirmeden can verdi. Geride ise gözü yaşlı hamile bir eş bıraktı.

(sondakika.com)