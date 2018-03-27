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Viranşehir Belediyesi GES kuracak

Viranşehir Belediyesi, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruyor.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 19:10
Viranşehir Belediyesi GES kuracak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 556 bin 558 lira hibe desteğiyle belediyenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla GES kurulum çalışmaları başladı.

İlçedeki spor kompleksinin çatısına yapılacak 200 kilovat saat enerji üretecek sistem, belediyenin enerji gideri yükünü azaltacak.

Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, ilçenin güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi açısından avantajlı bir konumda yer aldığını belirtti.

Bu avantajı kullanarak belediyenin enerji tüketim bedelini aşağı seviyelere düşüreceklerini ifade eden Kaymakam Çimşit, enerjiye harcanan paranın artık vatandaşlara hizmet üretmek amacıyla harcanacağını kaydetti.

 

 

 

AA

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