Viranşehir Belediyesi Öz Kaynaklarıyla Asfalt Distribütörü Aldı

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:33

Viranşehir Belediyesi, daha önce Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) tarafından Kayyum belediyesine hibe edilen 11 metreküp çöp sıkıştırma aracın ardından 355 Bin TL maliyetle bir adet asfalt distribütörü satın aldı. Yeni alınan asfalt distribütörü Viranşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle tanıldı. Kurban kesimi ile başlayan törene, Viranşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, Meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Tören öncesinde kısa bir açıklama yapan Çimşit, Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) alınan aracın hayırlı olması temennisinde bulundu.



İlk kontağı Çimşit çevirdi



Yeni alınan aracın ilk kontağını Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit çevirdi. Aracı inceleyen Çimşit, bölgeye hayırlı olmasını diledi. Yeni alınan aracın hem asfalt hem de şerbet dökme işi yapılabileceğini kaydeden Çimşit, "Belediyenin öz kaynaklarından almış olduğumuz bir araçtır. Aracın toplam maliyeti 355 Bin TL'dir. 14 ton yük kapasiteli olan aracımız, çok yönlü araç olup, bu aracın ilçemize ve Viranşehir belediyesine kazandırılmasında emeği geçen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra araç filomuzu güçlendirmek içinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" diye konuştu.

(sondakika.com)