Viranşehir'de arazi kavgası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 21:34

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki Basri Türk, ağır bir şekilde yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ve 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, tüfeğin kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA