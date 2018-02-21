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Viranşehir'de belediye hizmetleri arttı

Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, bir önceki yıla kadar 49 kilometre asfalt yolun olduğu ilçede, 2017 yılında 100 kilometreyi aşkın asfalt çalışması yapıldığını, belediye araç parkının geliştirildiğini ve yeni yeşil alanlar kazandırıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 15:55
Viranşehir'de belediye hizmetleri arttı

Çimşit, makamında düzenlediği basın toplantısında, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Şeffaf belediyeciliğe önem verdiklerini dile getiren Çimşit, 2015 yılında 24 kilometre, 2016 yılında ise 49 kilometre asfaltın olduğu ilçede geçen yıl 103 kilometre asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

İlçe merkezinde 54 parkın ve 273 bin 213 metrekare yeşil alanın bulunduğunu aktaran Çimşit, buna ilave 80 bin metrekarelik yeni yeşil alanın 6 ay içerisinde hizmete sunulmasının planlandığını kaydetti.

Çimşit, ilçeye bunun dışında 9 yeni park daha kazandıracaklarını aktararak, "İlçeye toplamda 151 bin metrekare yeşil alan kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. 

Belediye araç filosuna da 1 yıl içerisinde 8 yeni araç kazandırdıklarını dile getiren Çimşit, şunları söyledi: 

"Toplamda 2 milyon 650 bin lira harcayıp araç parkımızı güçlendirdik. 2018 yılında da araç parkımızı güçlendirmeye ve hizmet standardımızı yükseltmeye devam edeceğiz. İlçe belediyesi olarak 2018 yılında daha fazlasını yapacağımızın sözünü veriyoruz. Planlamamızı yapıyoruz yakında programımızı açıklayacağız." 

 

AA

 
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