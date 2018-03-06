Viranşehir'de eğitime destek

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 10:19

Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede üniversiteye hazırlanan 2 bin 500 öğrenciye kaynak kitap sağladıklarını söyledi.

İmkanları çerçevesinde öğrencilere en iyi imkanları sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Çimşit, "Amacımız öğrencilerimizin çalışmalarının bir parçası olmak ve en önemlisi de öğrencilerimizin üniversite sınavlarını kazanarak ülkeye ve memleketlerine faydalı olmalarını sağlamak. Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokol imzaladık. Umuyoruz ki vereceğimiz kitaplarla sınavlarında öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de desteklerinden dolayı Kaymakam Çimşit'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çimşit ile Ateş, Viranşehir Anadolu Lisesini ziyaret ederek kitapları dağıttı.

AA