Viranşehir'de Etkili Öğrenme konferansı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 23:17

Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Erdoğan, etkin öğrenmeyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.



Erdoğan, öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanmak için öğretmenin öğretme sürecinde sıradanlıktan sıyrılıp yaratıcı bir drama kullanması gerektiğini belirtti.



Öğretme sürecinde öğretmenlerin çeşitli yöntemler kullanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Öğrencilere sıradan bir şekilde bilgi yüklemekten kurtulup öğretme sürecinde müzik ve ritmi mutlaka kullanmalı. Müzik ve ritim öğrencinin öğrenme sürecini hızlandırmaktadır. Öğretmen uygulayıcısı olmadığınız bir şeyin anlatıcısı olmamalı. Öğrenciler tarafından öğretmen olarak anılmak istiyorsanız sadece bilgilerinizi değil duygularınızı da öğrencilerle paylaşın, onların kalbine dokunun." diye konuştu