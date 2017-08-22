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Viranşehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 23:34
Viranşehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,  Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesi kırsalında arıcılık yapan Necati İkto'nun kullandığı otomobil,  Diyarbakır yolunun 40. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Necati İkto olay yerinde hayatını kaybederken Mekiye İ., Rozerin İ., Evin İ. ve Yunus İ. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla  Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada otomobilden fırlayan bir bebek ise yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

(sondakika.com)

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