Viranşehir'de Kuşlar Üşümesin çalışması

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 23:13

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan kuş yuvalarını parklarda bulunan ağaçlara monte etmeye başladı.



Viranşehir Belediye Başkanvekili Kaymakam Ömer Çimşit, yaptığı açıklamada, kuşların rahat bir ortamda yaşamaları için yuvaların ahşaptan yapıldığını belirterek çalışmaların kısa süre tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Kurum olarak her canlıya önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Çimşit, "Hepimizin ortak yaşam alanı olan doğanın yanı sıra, içinde bulunan canlıları da korumalıyız. Doğayı ve canlıları korumak amacıyla yapılan bu çalışmalara her zaman destek vereceğiz. Daha önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedileri için yuva yaptırıp parklarımıza yerleştirdik şimdide kuşlar için kuş evlerini hazırlayıp parklarımıza monte ediyoruz. Çünkü doğaya ve canlılara önem veren bir belediyeyiz " diye konuştu.