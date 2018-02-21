Viranşehir'de muhtarlık ofisleri kuruluyor

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 17:13

Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle muhtarlarına yönelik desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl 16 merkez mahalle muhtarına çok fonksiyonlu yazıcı desteği sağlayarak vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet alabilmesini kolaylaştırmaya çalıştıklarını hatırlatan Çimşit, bu yıl da muhtarlar için ofis kuracaklarını belirtti.

Muhtarların ofisler aracılığıyla daha iyi hizmet vereceğine inandığını vurgulayan Çimşit, "Yaklaşık 34 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan muhtarlık ofislerinin içerisinde lavabo, mutfak ve muhtarlık bölümleri olacak. Viranşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı cevap vermek adına muhtar ofisleri projesini hayata geçirdik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.