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Viranşehir'deki terör saldırısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen iki kişinin ismi okullara verilecek

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:07
Viranşehir'deki terör saldırısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan bekçi İbrahim Kete ile ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak’ın isimleri okullarda yaşatılacak.

Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karara göre, olayın birinci yılı olan 17 Şubat'ta düzenlenecek törenle, Kete’nin ismi Dikmeler Ortaokuluna, Günak’ın ismi de daha önce öğrenim gördüğü Yenişehir Ortaokuluna verilecek.

 

Kaymakam Ömer Çimşit, yaptığı açıklamada, kaymakamlık olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehitlerin hatıralarını ebedileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çimşit, "Bu kapsamda şehit bekçimiz İbrahim Kete ve ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak'ın isimlerini 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Viranşehir'de gerçekleştirilecek olan programda Dikmeler ve Yenişehir ortaokullarına vereceğiz. Böylece şehitlerimizin isimleri bu okullarda yaşayacak." dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında bekçi İbrahim Kete ve 11 yaşındaki Ahmet Oktay

 

Günak şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

 

AA

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