Ana Sayfa Güncel Viranşehir'den Karaman'a Kardeşlik Köprüsü

Viranşehir'den Karaman'a Kardeşlik Köprüsü

Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ve Karaman’ın kardeş şehir ilan edilmesi sonrasında Karaman Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında başlayan temaslar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:56
Viranşehir'den Karaman'a Kardeşlik Köprüsü

Şanlıurfa  Viranşehir ilçesi ve  Karaman'ın kardeş şehir ilan edilmesi sonrasında  Karaman Belediyesi ve  Viranşehir Belediyesi arasında başlayan temaslar devam ediyor.  Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet  Karaman'a geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından  Viranşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam  Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinden oluşan bir heyetle  Karaman'a geldi. Heyet ilk olarak  Karaman Belediyesi'ne gelerek  Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalışkan, "Kardeş şehrimiz  Viranşehir'de yaşayan vatandaşlarımız hain terör örgütü  PKK nedeni ile yıllar boyu hak ettikleri hizmeti maalesef alamamışlardır. Devletimizin son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları sayesinde o bölgedeki yaşam hızla normalleşmeye başlamıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından bizde  Viranşehir Belediyesinin gerçekleştireceği yatırım ve hizmetlere destek olmamız amacıyla koordinatör olarak görevlendirildik. Bu kapsamda  Viranşehir'e gittik çeşitli temas ve incelemelerde bulunduk. Oradaki temaslarımızdan sonra kayyum olarak görevlendirilen  Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit beyi ve ekibini şehrimize davet etmiştik. Sağ olsunlar kendileri davetimize icabet ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.  Viranşehir'in hak ettiği hizmeti alabilmesi için tüm imkanlarımızla yardımcı olacağız" dedi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ise yaptığı konuşmada, "Belediyeciliğin her alanında bizlere sağladıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanımız  Ertuğrul Çalışkan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde  Viranşehir'de önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında  Viranşehir heyeti  Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından  Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan,  Viranşehir Belediyesi'nden gelen heyete  Karaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışma alanlarını gezdirdi. Başkan Çalışkan heyete Türk Dünyası Kültür Parkı, Seyir Terasları,  Alparslan Türkeş Bulvarı, Alt ve Üst Geçitler, Köprüler,  Piri Reis Vadisi, TOKİ Konutları, Fuar ve Kongre Merkezi, Semt Spor Sahaları başta olmak üzere  Karaman'ın çehresini değiştiren projeleri yerinde anlattı. Başkan Çalışkan gezi esnasında yaptığı açıklamada; " Hükümetimizin ve merkezi idaresin de destekleri ile  Karaman'da yapılamaz denilen bir çok projeyi azim ve kararlılıkla hayata geçirdik. Ekonomik, sosyal ve yapısal anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman'a gelmelerinden dolayı son derece memnun kaldıklarını ifade eden  Viranşehir Kaymakam'ı Ömer Çimşit ise, "Karaman'daki çalışmaları görünce gerçekten çok heyecanlandık. Bu ölçekte bir şehirde böylesine büyük projelerin gerçekleştiğini görmek gurur verici bir durum. Burada yaptığımız incelemeler ve gözlemler  Viranşehir adına oldukça verimli oldu. İnşallah bizlerde  Viranşehir'de böyle güzel hizmetleri halkımızla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık