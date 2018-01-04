Viranşehir'den kısa kısa

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 18:15

Belediye ekipleri, ilçedeki 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan soru bankası kitabı ile 150 öğrenciye top, forma ve eşofman dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Suphi Çiçek, eğitimin önemine değinerek, belediye olarak öğrencilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ise desteklerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

- Hibe desteği bilgilendirme toplantısı

Viranşehir’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, çiftçilere yönelik hibe desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirterek düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanlığı olarak her daim çiftçinin destekçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Ekinci, toplantıların ilerleyen zamanlarda devam edeceğini kaydetti.

- Zemin kat spor salonu oldu

Viranşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce atıl durumdaki müdürlük binasının zemin katı spor salonuna çevrildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu, yaklaşık 3 yıldır atıl durumda bulunan zemin katını tekvando salonuna çevirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA