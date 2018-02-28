Viranşehir'den kısa kısa

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 15:13

Viranşehir Devlet Hastanesi tarafından ilçede Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinin açılacağı bildirildi.

Viranşehir Belediyesi, kısa bir süre önce boşaltılan ve atıl durumda olan eski askerlik şubesinde hummalı temizlik çalışması başlattı.

Binanın iç kısmında bulunan çöpler temizlik ekiplerince toplanırken, mekanın avlusu ise Park Bahçe Müdürlüğü personeli tarafından temizlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde görevli arkeolog heyetinin de incelemelerde bulunduğu tarihi binanın tekrar vatandaşın hizmetine sunulması için karar alındı.

Binanın kısa süre sonra Viranşehir Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmete gireceği bildirildi.

- Kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Viranşehir İlçe Şube Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlatılıyor.

"Kahraman olmak kanımızda var" sloganı ile başlatılan kampanya, yarından itibaren mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının 3'üncü katında yürütülecek.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara ise Viranşehir Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanan kupa bardak hediye edilecek.

Türk Kızılayı Viranşehir İlçe Şube Başkanı Hasan Basri Etli, kampanyaya ilişkin, "Periyodik olarak kan bağışı kampanyaları yürütüyoruz. Bu kampanyalara ilave olarak farkındalık oluşturma anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattık. Kan bağışı hem kişinin sağlığı hem de toplumun sağlığı için büyük önem taşıyor. Tüm ilçe halkımızı duyarlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AA