Yağmur Sonrası Güneşli Hava Urfa'lılara İyi Geldi

Şanlıurfa'da dün yağan yağmur sonrası bu gün yerini Güneş'e bırakmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar kendilerini parklara attı, çimlerin üzerinde uyudu.
Vatandaşların, Yaz ayından kalma görüntüleri aratmayan davranışları görenleri tebessüm ettirdi.
Urfa Haber kameralarına yansıyan görüntülerde, dünkü yağmur sonrasında, şehir merkezinde eski itfaiye müdürlüğü yanında bulunan parkta güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışan bir vatandaş, çimlerin üzerine sereserpe uzanıp uyudu.
Parkta çimlerde uyuyan şahsı gören vatandaşlar, yazdan kalma son günlerin tadını çıkardığını söyleyip, kış gelmeden bu gibi günlerin tadını çıkarmak gerektiğini söylediler.