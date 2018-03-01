Yağmur Urfa'da yaşamı felç etti

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 18:02

Şanlıurfa'da gün içinde başlayan şiddetli sağnak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.



Öğleden sonra başlayan sağnak yağış, şehir merkezinde araç trafiğini olumsuz etkilerken, şehrin çeşitli mahallelerinde rögarların yetersiz kalaması nedeni ile su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şanlıurfa merkezdeki ilçe belediye ve büyükşehir belediye ekipleri su taşkınlarına müdahale etmeye çalıştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla ve şiddetli şekilde devam edeceği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği özellikle vatandaşları ve kırsal mahallelerdeki halkı olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Video Kaynak: İLKHA