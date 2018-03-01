Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Urfa Haberleri Yağmur Urfa'da yaşamı felç etti

Yağmur Urfa'da yaşamı felç etti

Şanlıurfa şehir merkezinde, gün ortasından sonra başlayan ve kısa süreli devam eden yağış ulaşım dahil hayatı durdurdu.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe 18:02
Yağmur Urfa'da yaşamı felç etti

Şanlıurfa'da gün içinde başlayan şiddetli sağnak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan sağnak yağış, şehir merkezinde araç trafiğini olumsuz etkilerken, şehrin çeşitli mahallelerinde rögarların yetersiz kalaması nedeni ile su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şanlıurfa merkezdeki ilçe belediye ve büyükşehir belediye ekipleri su taşkınlarına müdahale etmeye çalıştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla ve şiddetli şekilde devam edeceği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği özellikle vatandaşları ve kırsal mahallelerdeki halkı olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

Video Kaynak: İLKHA

YORUMLAR
  • yorum2018-03-01 19:57:24Baba

    Bu kış yağmur az yağdı kış kurak geçti dediniz. Bugünde 2 damla yağmur yağdı hayat felç oldu diyorsunuz. Allah siz habercileri nasıl memnun edecek söyler misiniz.

    Beğen (0) Beğenme (0)
  • yorum2018-03-01 19:32:19İBRAHİM

    BU YAZIYI YAZAN ŞÜKÜRLER OLSUN DE

    Beğen (0) Beğenme (0)
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık