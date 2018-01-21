Yapıcıoğlu: ABD nereye gittiyse orayı yaktı, yıktı, dağıttı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:48

Yapıcıoğlu, partisinin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 2. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın yönetimin zulmü ve halkın meşru talepleri nedeniyle çıktığını belirtti.

Suriye'deki olayların İslam aleminin bir iç meselesi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Zannettiler ki ABD gelecek, oradaki insanlara yardım edecek, mazlumları zulümden kurtaracak. ABD nereye gittiyse orayı yaktı, yıktı, dağıttı. Sadece kendi menfaatleri için çalıştı. Üstelik daha önce kendi menfaatlerini korumak için dünyanın bir ucuna asker gönderiyordu. Şimdi başkalarını savaştırıyor kendi adına, kendisi savaşmıyor." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Suriye'de bir milyona yakın insanın hayatını kaybettiğine işaret ederek, hayatını kaybedenlerin rejim, rejimin ortakları ve muhaliflere yardım adı altında bölgeye gelen güçler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

- "ABD bu memlekette hiçbir zaman savaş bitmesin istiyor"

ABD'nin Suriye'de çok sinsi planlar peşinde bulunduğunu anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, eğer siz kendi iç meselelerinizi emperyalizme havale ederseniz, ne sizin başınız beladan kurtulur, ne operasyonlar ne de çatışmalar biter. Şimdi ABD'nin silah verdiği, eğittiği, hedef belirlediği, yön verdiği birilerini Türkiye gidip vuracak. ABD'yi vurur gibi vuracak ama ABD aslında vurulmamış olacak, karizması çizilmemiş olacak. Niye? Şimdi ABD diyor ki 'Orası benim çatışma alanım değil, ben orada yokum, beni ilgilendirmez'. ABD istiyor ki bu memlekette hiçbir zaman savaş bitmesin, hiçbir zaman kan durmasın."

Kongrede yapılan seçimlerde ise mevcut il başkanı Lokman Yalçın, güven tazeledi.

AA