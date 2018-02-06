Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Yaralı puhu tedavi altına alındı

Yaralı puhu tedavi altına alındı

- Batman'da yaralı bulunan puhu, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 11:20
Yaralı puhu tedavi altına alındı

Vatandaşların bildirmesi üzerine Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yaralı bulunan puhunun, avcılar tarafından silahla ateş edilmesi sonucu kanadından yaralandığı belirlendi.

Götürüldüğü merkezde tedavisine başlanan kuşa görevliler "Fıstık" adını verdi. 

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Tuba Gökalp, AA muhabirine, ekiplerin bulduğu kuşun kanadında açık yarasının bulunduğunu söyledi.

Gökalp, "Röntgenini çektik, herhangi bir kırığı yok. Bitkin olduğu için vitamin ve protein desteğine başladık. Tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakılacak." dedi.

 

AA 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Kapaklı Ailesinin Acı Günü

Kapaklı Ailesinin Acı Günü
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık