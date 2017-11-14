Yarbay Songül Yakut İlkokulu Törenle Açıldı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı 17:55

Akçakale ilçesinde sınıra yakın bir yerde bulunan Yukarı Yalıntaş mahallesinde M. Ali Novay adlı vatandaşın bağışladığı arsa üzerine inşa edilen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut İlkokulu’nun açılış töreni, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale’nin, dünyanın egemen güçlerinin hesap gördüğü bir bölgenin hemen merkezinde yer aldığını belirterek, Akçakalelilerin tüm mahalleleriyle milletinin, devletinin ve bayrağının yanında yer aldığını söyledi.

Vali Erin, “Akçakale ilçe girişinden itibaren sadece resmi kurumlarda değil, vatandaşların özel mülklerinde de şanlı ay yıldızlı bayrağın hemen hemen her evde dalgalanıyor olması, bu milletin hür, özgür ve bağımsız şekilde ebediyete kadar yaşayacağının ilanıdır” diyerek, devletinin yanında duran Akçakalelilere teşekkür etti.

Şehit Yarbay Songül Yakut’un isminin, Akçakale’de sınırın sıfır noktasındaki bir okulda adının yaşatılmasının asil bir yaklaşım olduğunu ifade eden Vali Erin, okulun yapılması için arsasını bağışlayan ve bunun için başvuruda bulunan Mehmet Ali Novay’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa’nın genç nüfus potansiyeli bakımından çok büyük bir beşeri sermayeye sahip olduğunu, bu genç ve çocukların iyi yetiştirilmesi için herkese büyük görevler düştüğünü belirten Vali Erin, “Bu görev, genç ve çocuklarımızın baş döndürücü şekilde gelişme kaydeden bilgi çağında, zamanın bütün donanımlarıyla donanmış, mücehhez bir şekilde geleceğe hazırlanmasıdır” dedi.

Bu anlamda Şanlıurfa’da önemli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Vali Erin, 2000’li yılların başında toplam 5 bin civarı olan derslik sayısının aradan geçen sürede 17 bin 500’e çıkarıldığını, bu sayının Cumhuriyet tarihi boyunca inşa edilen derslik sayısının üç katı kadar olduğunu belirterek, “Bunda emeği olan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetlerimiz, bürokratlarımız, yerel yöneticilerimiz ve bölge milletvekillerimize teşekkür etmeyi borç olarak biliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımızı Songül Yarbayımızın ismini verebilecek bir ruh ve bilinç içinde yetiştirmek zorundayız” diyen Vali Erin, konuşmasına şöyle devam etti: Devletine milletine, bayrağına, özgürlüğüne ve hürriyetine canını feda edercesine yüksek bir bilinçle çocuklarımızı hazırlamak ve kıyasıya bir mücadelenin verildiği dünya aleminde, onları özgüveni yüksek, başı dim dik yukarıda, kendine güvenen, okuyan, araştıran bir nesli yetiştirmemiz gerekiyor. Zihnini ve benliğini ne olduğu bilinmeyen mercilere ve odaklara teslim etmiş bir gençliğin ister ilkokul, ister üniversite mezunu olsun bu memleketin geleceği açısından hiçbir mana ifade etmeyeceğini hepimizin bilmesi lazım.

ŞEHİTLERİMİZİN ADINI YAŞATMAK İSTEDİM

Okul yapılması için arsasını bağışlayan ve okula Şehit Yarbay Songül Yakut’un adının verilmesini isteyen hayırsever Mehmet Ali Novay, Akçakale halkının vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlılığının herkesçe bilindiğini belirterek, “Bu sevgi ve bağlılığın somut hale gelmesi gerekiyor. Ben de bu amaçla ne yapabilirim, nasıl bir katkım olabilir diye düşünerek hem geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim göreceği hem de şehitlerimizin adının yaşatılacağı bir okul yapımı için arsamı bağışladım. Okulun yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

86 ÖĞRENCİSİ VAR

Açılıştan töreninden sonra anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle 86 mevcudu bulunan okulun sınıflarını gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemeleri hediye ettiği çocukların sevinci gözlerinden okundu.

ŞEHİT YARBAY SONGÜL YAKUT:

Şehit Yarbay Songül Yakut, 1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Malatya'da tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.

2005-2007 yılları arasında Beypazarı'nda görev yaptı ve görev yaptığı bölgelerde aile içi şiddete karşı verdiği mücadele ile tanınan bir isimdi. Görev yaptığı bölgede sık sık köy gezilerine çıkarak köylü kadınların sorunlarını dinliyordu. Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak bilinen Songül Yakut, yüksek lisans eğitimi ve başarılı çalışmaları nedeniyle 1 yıl erken terfi ederek yüzbaşı rütbesine ulaşmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Yakut, verdiği zorlu hukuk mücadelesiyle üniformasına geri dönmüştü.

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında, Jandarma'nın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit olmuştu.