Yarın Okullar Tatil, Ulaşım Ücretsiz

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 20:35

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısı ile Urfa'da kutlanacak olan 11 Nisan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri coşku ile kutlanıyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatı ile yarın Şanlıurfa'da orta dereceli tüm okullar 11 Nisan Bayramı kutlamaları nedeni ile bir gün tatil edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'de aldığı kararla 11 Nisan da belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında bir günlüğüne ücretsiz olduğunu açıkladı.

Vali Erin ve Başkan Çiftçi'nin 11 Nisan için aldıkları kararlar Urfa'da takdirle karşılandı.