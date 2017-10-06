Yaşlı Adam Kamyonun Altında Can Verdi

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2017 Cuma 11:45

Kaza, 7 Mart 2017 tarihinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Karaköprü ilçesi çıkışında yaşanmıştı. Trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Mehmet Emin Kılıç, iddiaya göre sürücüsünün kendisini fark etmediği 63 K 7901 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

TAM KURTULACAĞI SIRADA YERE DÜŞÜNCE KAMYONUN ALTINDA EZİLDİ

Kamyonun kırmızı ışıkta beklediğini gören yaşlı adam, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yaşlı adam kamyonun önüne geldiği sırada kamyon hareket etti. Elindeki bastonu kendisine destek yapan yaşlı adam diğer eliyle de kamyonu tutup kendisini ezmesine engel olmaya çalıştı. Koşmaya başlayan yaşlı adam tam kurtulacağı sırada yere düşerek kamyonun tekerleğinin altında ezildi.

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI MOBESE

kameralarına aynı yerde yansıyan bir başka kazada ise Diyarbakır istikametinden gelen bir otomobil, kavşaktan Karşıyaka Mahallesi'ne dönmeye çalışan çakıl yüklü kamyona yandan çarptı. Kazada otomobilin ön kısmı parçalanırken kamyon ise dönüşten sonra yol kenarında durabildi.

ARACIN ÇARPTIĞI ÇOCUK YAKLAŞIK 5 METRE FIRLADI

Üçüncü kaza ise Sarayönü Caddesi üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuktan birine, hızla gelen hafif ticaribir araç çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre ileriye fırladı. Çevredekiler, yerdeki çocuğun yanına koşarken, yolu karşısına geçen çocuk da yürüyerek arkadaşının yanına gitti.

(haberler.com)