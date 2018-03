Yaşlı atlet gençlere taş çıkartıyor

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 12:18

Şanlıurfa'da doğan ve imkansızlıklar nedeniyle genç yaşında çalışmak için Ankara'ya giden Karaçizmeli, orada başladığı atletizmi, yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor.



Başkentte hem fırında çalışıp ailesinin geçimini sağlayan hem de antrenmanlara devam eden Karaçizmeli, kariyerinde milli takıma kadar yükseldi.



Her gün GAP Arena'da iki saat antrenman yapan ve performansıyla gençlere taş çıkartan emektar atlet, stadyumdaki diğer sporculara da yardımcı olmaya çalışıyor.



"Yaklaşık 50 yıldır bu sporu severek yapıyorum"



Muharrem Karaçizmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokulu bitirebildiğini ve erken yaşta çalışmak zorunda kaldığını belirtti.



Küçük yaşta Ankara'ya giderek fırınlarda çalışmaya başladığını anlatan Karaçizmeli, buradaki arkadaşları sayesinde atletizm sporuyla tanıştığını ifade etti. Atletizmi hayatının her noktasına taşıdığını ve bu sayede milli takıma seçildiğini dile getiren emektar sporcu, şimdiye kadar ülke genelinde düzenlenen çok sayıda maraton ve ultra maratonda önemli dereceler elde ettiğini aktardı.



Yeterince destek görmediği için sıkıntılar çektiğini söyleyen Karaçizmeli, ilerleyen yaşına rağmen, ilk günkü hırsla spor yaptığını ve yarışlara her zaman hazır olduğunu anlattı.



GAP Arena'da kendilerine spor yapma imkanı sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Karaçizmeli, şunları söyledi:



"Yaklaşık 50 yıldır bu sporu severek yapıyorum. Mehmet Yurdadön ve İsmail Akçay gibi önemli atletlerle birlikte koştum ve milli takıma seçildim. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle yeterince sporla ilgilenemedim ve emekli olunca Şanlıurfa'ya döndüm. Yaklaşık on yıl önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittim, hepatit C teşhisi koydular ve 3 ay yaşayabileceğimi söylediler. Ancak ben pes etmedim, Ankara'ya gidip tedavi oldum. Oradaki hocalar, moralimi yüksek tutmamı ve spora devam etmemi önerdiler. Ben de öyle yaptım ve Allah'a şükür hastalıktan kurtuldum. Şimdiye kadar sayısız yarışa katıldım ve hepsinde önemli sonuçlar aldım, 100 civarında madalyam var. Birkaç yıl önce ilerleyen yaşıma rağmen Afşin Ultra Maratonu'na katıldım, 21 saatte yarışı bitirip derece elde ettim."



Spor yaparken hiç zorlanmadığını ve tüm hareketleri yapabildiğini anlatan Muharrem Karaçizmeli, "Fırında çalışarak dört çocuk büyütüp evlendirdim. Şimdi eşimle birlikte yaşıyoruz. Emekli olunca daha çok sporla ilgilenmeye başladım. Günde 20 kilometre koşuyorum, her gün en az 2 saat idman yapıyorum. Emekliyim, başka bir işim yok o yüzden sporla keyif buluyorum. Şu anda da kendi imkanlarımla nerede yarışma olursa oraya gidiyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmek istiyorum. Türkiye'de eskiden çok iyi koşucular vardı, tüm atletler gibi yabancılarda Usain Bolt'u çok beğeniyorum, genç olsaydım onunla birlikte koşmak isterdim. Herkese spor yapmayı öneriyorum, bu sayede insanlar, gençler kötü alışkanlıklardan kurtulur." şeklinde konuştu.



Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş de Muharrem Karaçizmeli'nin Şanlıurfa'nın gururu olduğunu ifade ederek, genç sporcuların onu örnek alması gerektiğini vurguladı.

(sondakika.com