Yaşlı Erkekleri Cinsel Organlarına Dokunarak Soyan Çete Çökertildi

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2017 Çarşamba 10:19

şebeke Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi.

Operasyonun ardından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin mağdur ettiği yaşlı adamlardan toplamda 17 bin lira çaldıkları tespit edildi.

13 YANKESİCİLİK OLAYINA KARIŞTILAR

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yaklaşık iki ay süren projeli çalışmanın ardından ikisi kadın üç kişiden oluşan şebeke çökertildi. Şebeke üyelerine konulan isim dolayısıyla operasyona" Dalgıç" adı verilirken, şüphelilerin Yenimahalle , Etimesgut, Çankaya , Mamak , Keçiören olmak üzere toplam beş ilçede 13 yankesicilik olayına karıştığı tespit edildi.



CİNSEL ORGANLARINA DOKUNUP DİKKAT DAĞITIYORLARDI

Şüphelilerin özellikle yaşları büyük erkekleri hedef seçtikleri öğrenilirken, cinsel organlarına dokundukları yaşlı adamların tepkilerinden doğan boşlukta yankesicik yaptıkları belirtildi. Yankesicilik olayında bu durumun yeni yöntem olduğu öğrenilirken, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylarda kurbanlarından 17 bin lira çaldıkları belirlendi.



CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şebekenin liderliğini 45 yaşındaki Aygül E.'nin yaptığı, yedi ayrı suçtan da aranma kaydının bulunduğu belirlendi. cezaevi firarisi olduğu kaydedilen şüphelinin yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





(sondakika.com)