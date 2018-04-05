Yatağa bağımlı çocuğun kök hücre nakli umudu

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2018 Perşembe 13:09

İlçeye bağlı Kemberli köyünde yaşayan anne Gurbet Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Necat Doğan'ın geçen yıl temmuz ayında beslediği güvercinlerine yem verdiği sırada kalp krizi geçirdiğini ve daha sonra yatalak olduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisi için kükre hücre nakli yapılması gerektiğini anlatan ve bu konuda yardım isteyen acılı anne, "Oğlumun tekrar ayağa kalkıp okuluna gitmesini ve arkadaşlarıyla oynamasını istiyorum. Onu o halde görünce yüreğim yanıyor. Allah rızası için oğlumun iyileşmesi için bir yardımda bulunun. Oğlumu çok seviyorum, büyük adam olacaktı ama okul kısmet olmadı." diye konuştu.

İnşaatlarda gündelikçi olarak çalışan baba Mehmet Karabulut da yaptıkları araştırma sonucu İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kök hücre nakli ile bu hastalığın tedavi edilebildiğini öğrendiklerini ancak İstanbul'a gidecek imkanlarının bulunmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Oğlum, ani kalp krizi geçirip kalp durmasından dolayı beyni 15-20 dakika oksijensiz kaldığından dolayı bu hale geldi. Oğlum bir yıldır yatalak ve biz anne baba olarak her gün çocuğumuzu bu halde görerek çaresizlikten kahır oluyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu hastalıkla ilgilenen İstanbul'daki doktorlardan kök hücre tedavisiyle bu hastaların iyileştiğini öğrendik. Şu an orada tedavi edilen üç hastanın iyileştiğini söylediler. Bizim imkanımız olmadığını için gidemiyoruz."

AA