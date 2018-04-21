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Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı

Türkiye 24 Haziran`da erken seçime gidiyor. Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı ayrıntılar haberimizde..

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:59
Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı

Erken seçim kararı ile birlikte partiler harekete geçti. 3 parti daha 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.

İşte o partiler...

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi.

Adalet Partisi`nin Öveçler`deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

 

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