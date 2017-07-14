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Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:29
Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları: TBMM'den 5 personel Yargıtay'dan 2 Zabıt Katibi Sayıştay'dan 9 personel Başbakanlık'tan 2 personel AFAD'dan 19 personel BDDK'dan 4 personel BYEGM'den 1 personel Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 personel Hazine Müsteşarlığı'ndan 25 personel Kalkınma Bankası'ndan 5 personel TOKİ'den 1 personel TRT'den 29 personel Adalet Bakanlığı'ndan 418 personel Aile Bakanlığı'ndan 19 personel Sanayi Bakanlığı'ndan 2 personel TSE'den 2 personel KOSGEB'den 8 personel TÜBİTAK'tan 39 personel Çalışma Bakanlığı'ndan 1 personel Devlet Personel Başkanlığı'ndan 4 personel İş-Kur'dan 2 personel SGK'dan 10 personel Çevre Bakanlığı'ndan 9 personel TApu ve Kadastro'dan 9 personel Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 personel İçişleri Bakanlığı'ndan 42 personel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2303 personel Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 235 personel Mahalli İdarelerden 1486 personel Kültür Bakanlığı'ndan 5 personel Maliye Bakanlığı'ndan 47 personel Gelirler İdaresi'nden 55 personel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 Personel Milli Savunma Bakanlığı 9 personel TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 181 personel TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 180 personel TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 185 personel Sağlık Bakanlığı'ndan 789 personel YÖK Akademik ve diğer personel 356 personel

 

 

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