Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:29

Yeni 692 sayılı KHK yayınlandı. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları: TBMM'den 5 personel Yargıtay'dan 2 Zabıt Katibi Sayıştay'dan 9 personel Başbakanlık'tan 2 personel AFAD'dan 19 personel BDDK'dan 4 personel BYEGM'den 1 personel Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 personel Hazine Müsteşarlığı'ndan 25 personel Kalkınma Bankası'ndan 5 personel TOKİ'den 1 personel TRT'den 29 personel Adalet Bakanlığı'ndan 418 personel Aile Bakanlığı'ndan 19 personel Sanayi Bakanlığı'ndan 2 personel TSE'den 2 personel KOSGEB'den 8 personel TÜBİTAK'tan 39 personel Çalışma Bakanlığı'ndan 1 personel Devlet Personel Başkanlığı'ndan 4 personel İş-Kur'dan 2 personel SGK'dan 10 personel Çevre Bakanlığı'ndan 9 personel TApu ve Kadastro'dan 9 personel Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 personel İçişleri Bakanlığı'ndan 42 personel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2303 personel Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 235 personel Mahalli İdarelerden 1486 personel Kültür Bakanlığı'ndan 5 personel Maliye Bakanlığı'ndan 47 personel Gelirler İdaresi'nden 55 personel Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 Personel Milli Savunma Bakanlığı 9 personel TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 181 personel TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 180 personel TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 185 personel Sağlık Bakanlığı'ndan 789 personel YÖK Akademik ve diğer personel 356 personel