Yeni sistem imam hatipleri dolduracak

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 14:21

Sözcü Gazetesi'nde yeralan haberde,

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün TEOG yerine getirilen yeni liselere geçiş sistemini açıkladı. Yılmaz'ın açıkladığı ve ‘Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi' adı verilen yeni sistemde, öğrencilerin sınava girme zorunluluğu kalktı. Öğrenciler beş tercih hakkı kullanarak, adresine en yakın okula yerleştirilecek.

Yeni liselere geçiş sistemini değerlendiren MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Benim önerdiğim bir sistem. Akıl için yol birdir. Mevcut sistemde öğrencilerin yüzde 90'ı en yakın okula gidiyordu zaten. Yeni sistemle sınava girmesine gerek kalmadı” dedi.

ÖĞRENCİLERİ STRESE KOYMAYACAK BİR SİSTEM

Öğrencilere liselere yerleştirmek için beş tercih verilmesiyle imam hatiplere mecbur bırakılma durumunun da ortadan kalkmış göründüğünü anlatan Erkut, “Çok eleştirilecek bir sistem değil. Bu sistemin TEOG'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çocukları strese koymayacak bir sistem. Ayrıca elit okulları sulandırmadığı için de daha iyi sistem. Elbette eğitim sistemini geliştirecek denemez. Eğitim sisteminin kalitesi aynı” diye konuştu.

OKULLARDA KALİTE FARKI VAR

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, 1 milyon 200 bin öğrencinin adrese dayalı şekilde yerleştirileceğini, bunun çok zor olduğunu belirterek, “Okullar arasında kalite farkı var. Veliler buna razı gelmeyecektir. Tartışılacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca üç sınıfın müfredatından 60 soru çok az. Açıklamalar tatmin edici değil. Soru örnekleri yayınlanacak mı bilmiyoruz” dedi.

‘SİSTEMİN AMACI İMAM HATİPLERİ DOLDURMAK’

Yeşilyurt, bazı yerlerde çok lüks yapılmış imam hatip liseleri olduğunu belirterek, “Bu liselerdeki kontenjanların çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu sistemin amacı, imam hatipleri doldurmak. İmam hatipleri doldurmak için yapılmış bir sistem” dedi.

Kaynak: sozcu.com.tr