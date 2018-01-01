Yeni yıla hafif başlayın

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 14:45

Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan menüleri ve gün boyu yapılması gereken aktiviteleri sıraladı. Aksoy’un tarifini paylaştığı denge çorbası ise kalori alımını dengelerken, lezzetiyle de içleri ısıtıyor.

Yılbaşı gecesi kurulan mükellef sofralar, yılın ilk günü yataktan kalkmayı zorlaştıran halsizlik ve baş ağrılarına neden olabiliyor. Eğer siz de böyle bir güne uyandıysanız, Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy’un yeni yılın ilk gününe özel beslenme ve aktivite programına mutlaka göz atın!

Yemyeşil bir kahvaltı

1 Ocak sabahında kahvaltı sofranızda bol mevsim yeşilliği olmalı. Maydanoz, roka, tere, kıvırcık ve marul, hem C vitamini alımınızı artırıp enerjinizin hızlı yükselmesini sağlar hem de ödem atımına yardımcı olur. Lor peyniriyle mevsim yeşilliklerini karıştırıp yanında bir yumurtayla tüketmek, düşük kalorili ve besleyici bir kahvaltı olacaktır.

Öğle yemeğinde çorba

Akşam yemeğini fazla kaçıranlar, öğle yemeğinde kuru baklagiller ilave edilmiş bir sebze çorbasıyla telafi sağlayabilir. Ancak geç kalktıysanız, öğle yemeğini direkt atlayıp ikindi öğününe geçebilirsiniz.

İkindide hem sıvı alımına yardımcı olan hem de ödem attıran bitki çayı içip, yanında ananas veya nar tüketebilirsiniz.

Akşam yağa dikkat!

Akşamı az yağlı bir yemekle geçirmeniz iyi olacaktır. Izgara et yanına salata veya ızgara sebze ilk seçenek. Sebze yemeği ve yanına az yağlı yoğurt da günü hafif kapatmanızı sağlar.

Kendinize su hedefi belirleyin

Özellikle alkol alımı ve geç yatmaktan kaynaklanan yorgunluk hissini bol su içerek kısa sürede atlatabilirsiniz. Eğer sıvı alımınızı kısıtlayan bir durum yoksa kendinize bir hedef koyun. Örneğin, “Bugün 2,5 litre su içeceğim” deyin. Buna ek olarak, kafein içermeyen sıcak bitki çayları içebilir veya suyunuzun içine tarçın, karanfil vb. ekleyebilirsiniz.

Açık havanın keyfini çıkarın

Açık havada yürüyüş yaparak hem tatilin hem de yılın ilk gününün keyfini çıkarın. Yürüyüş, metabolizmanızı hızlandıracağı gibi konsantrasyon üzerinde de etkili olduğundan yeni yıl kararları almanızı kolaylaştıracaktır.

Yılbaşında fazla kaçıranlara özel: Denge Çorbası

Diyetisyen Canan Aksoy, yılbaşı gecesinde yemeği ve içeceği fazla kaçıranlar için, gün boyunca yağsız salatayla birlikte tüketilebilecek bir çorba tarifi paylaştı.

Malzemeler

1 adet tavuk göğüs eti

1 kahve fincanı kırmızı - sarı mercimek

1 orta boy soğan

1 tane pırasa

1 tane kereviz

1 tane havuç

2 tane kırmızıbiber

1 avuç ıspanak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Tavuk göğüs etini kuşbaşı doğrayıp tencerede hafifçe çevirin. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı koyup çok hafif kavurun. Bütün sebzeleri yıkayıp temizleyin, ıspanak haricindeki sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın ve mercimekle beraber tencereye atın. Üzerine 5 - 6 bardak su ilave edin. Kaynamaya başlayınca ıspanakları ince kıyım doğrayıp ilave edin. Tuz ve diğer baharatları atın, 6 - 7 dakika daha pişirin.