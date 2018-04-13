Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 11:25

Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız." dedi.

Mardin'de bulunan Kurtulmuş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik merkezine ait radyo yayınına katılan Kurtulmuş, sağlanan huzur ortamı ile önemli bir turizm ivmesi yakalayan şehrin, her geçen gün ileriye gideceğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Kurtulmuş, radyo yayınının ardından merkezde gençlerle söyleşiye katıldı. Gençlerin her alanda ilgisini çekebilecek bir merkezin yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Yaman'ın güzel çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Gençliğin önemine değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gözlerinden pırıl pırıl geleceğe ilişkin bizi de ümitlendiren ışıkları gördüm. Bu coğrafyanın milletimizin ve İslam ümmetinin ümidi olduğunu görmekten hem memnun oluyor, hem de sizlerle iftihar ediyoruz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi, her birinizin kendi alanında gerçekten çok güçlü bireyler olmanızı temenni ediyorum. "

- "Mardin örnek şehir"

Bakan Kurtulmuş, Mardin'in farklı etnik yapıları bünyesinde barındıran örnek bir şehir olduğunu kaydetti.

Kendisi gibi düşünmeyenlerin, kendisi gibi yaşamayanları 'öteki' olarak kabul etmesinin sorunların başında geldiğine işaret eden Kurtulmuş, " Ötekileştirmek bizim büyük İslam medeniyetimizde asla olmayan bir husustur." dedi.

Birlikte barış içerisinde yaşama kültürünü yeniden geliştireceklerini işaret eden Kurtulmuş, "Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız." diye konuştu.

"Türkiye maalesef, Tanzimat ve Meşrutiyet ile birlikte çok hızlı ve zoraki bir modernleşme süreci geçirdi. Bu modernleşme süreci dünyanın en problemli modernleşme sürecidir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları belirtti:

"Bir kabuk değişiminden ibaret olarak görüldü. Yani biz Osmanlı medeniyeti olarak çökmeye başlamıştık, Batı medeniyeti güçlenmiş ve yükseliyordu. Bazıları eğer köklerimizden uzaklaşırsak, kendi değerlerimizden uzaklaşırsak bir Batılı gibi düşünüp, yaşayıp, bir Batılı gibi hayata bakmaya başarırsak adam oluruz zannettiler. Halbuki biz köklerimizden uzaklaştıkça adam olmadık. Biz kendimizden uzaklaşmayı kendimizi yenileme olarak gördük. Uzun yıllar boyunca neredeyse 2 asra yaklaşan bir süre içerisinde böyle gördük. Biz köklerimizden uzaklaşırsak adam olmayız, bir millet ancak kökleri üzerinde yükselirse adam olur. Siz hiç bir ağacın başka bir ağacın gövdesinde büyüdüğünü gördünüz mü? her medeniyet kendi güç gövdesi üzerinde yükselir."

AA