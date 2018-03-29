Yenişehir ve Esentepe karanlığa gömüldü

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 20:32

Haliliye ikçesine bağlı Urfa'nın en büyük mahallelerinden olan Yenişehir ve Esentepe semtlerinde akşam saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi vatandaşları zor duruöda bıraktı.

Urfa Haber whatsaap ihbar hattını arayan vatandaşlar DEDAŞ'ı onlarca kez aramalarına rağmen kimsenin konuyla ilgilenmediğini büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.

Başka bir vatandaş ise evde solunum cihazına bağlı hastasının olduğunu ve cidfi sorunlar yaşadığını ifade ederek yetkililere ateş püskürdü.

Bir vatandaş ise evinde tüple çalışan lüks denilen aydınlatmanın fotosunu göndererek dedaşın kendilerini eski günlere döndürdüğünü söyledi

Urfa Haber'in ulaştığı Dedaş yetkilileri ise arızadan kaynaklı elektriğin kesildiğini, ekiplerin arızayı gidermeye çalıştıklarını kısa süre sonra enerjinin verileceğini söylediler.