Yerel kalkınmada Şanlıurfa paneli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli’ paneli düzenlendi. Panele ulusal bir kanalın program yapımcısı Cem Seymen de katılarak Şanlıurfa’nın turizm ve tarım potansiyeli ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.



Mehmet Akif İnana Konferans Salonunda gerçekleştirilen ’Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli’ panelde açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ,"Belediyeler artık yeni bir bakış açısı kazanıyor. Her zaman yol, park ve diğer çalışmaları yapabilirsiniz ama bizim bunların yanında en çok önem verdiğimiz insan faktörüdür. Büyükşehir belediyemiz perspektifini insana yöneltmiştir. Bizim amacımız Şanlıurfa’da yaşayan tüm insanları nasıl memnun, mutlu ve sorunlarını nasıl çözeriz konusunu soruyoruz kendimize. Bunun için belediyelerde alan sınırlandırılması kaldırılmış durumda. Buna istinaden ARGE Daire Başkanlığını kurarak 13 ilçemiz ve bunlara bağlı bin 400 mahallemiz için çalışıyoruz. Yerelde nasıl kalkınabiliriz sorusunu sormamız lazım. Şanlıurfa tüm kesimleri olan iş adamları, teşkilatlarımız, esnafımız, STK temsilcilerimiz, Harran Üniversitemiz ve eğitimcilerimiz ile yeni bakış açısını hep birlikte yakalamamız lazım. Şanlıurfa’nın kendine has ürünleri var ama bunları üretip pazarlayabiliyor muyuz sorusunu sormamız lazım" dedi.



Başta tarım ve turizm olmak üzere tüm Şanlıurfa değerlerinin dünya çapında tanınması ve değer görmesi için şehir olarak el birliğine ve yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Seymen, "Şanlıurfa’ya her geldiğimde kendime bir şeyler kattım. Bunun da en büyük sebebini ise Şanlıurfa’nın tarihi olarak nitelendiriyorum. Şanlıurfa’da yaşayanlar bilsin ki bu kadar farklı değerlerin bulunduğu, bu tarihi topraklar dünyanın hiç bir yerinde yok. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmesi tarım potansiyelini iyi kullanmasıyla olur. Sanayi ülkesi olarak bildiğimiz ülkeleri gezdiğimde, bunların tamamının tarım ülkesi olduğunu fark ettim. Şanlıurfa da tarımın merkezi ve bu tarım alanlarını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

