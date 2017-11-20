Yerel TV Radyoların sorunları Erdoğan'a iletildi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2017 Pazartesi 17:19

RATSA’DAN ÖNEMLİ ADIM!



YEREL RADYO VE TV’LERİN SORUNLARINI CUMHURBAŞKANI’NA İLETTİLER



CUMHURBAŞKANI’NDAN YEREL BASINLA İLGİLİ FLAŞ TALİMAT!



YEREL TELEVİZYONLARIN SORUNLARI İÇİN KOMİSYON KURULUYOR



"Bir çok yerel ve bölgesel televizyon karasal izleyici sayısının azaldığı ve uyduya çıkacak maddi imkanı olmadığı için kapanırken, zor şartlara rağmen karasal yayınını uyduya taşıyan yerel/ bölgesel tv lerde uydu yayın lisans ücretinin yanısıra yüksek uydu fiyatlarını ödeyemeyerek kapanmakta.



Yerel medya mali yükler altında eziliyor. Yerel televizyon kanalları, yüksek TÜRKSAT uydu frekans kullanım bedelleri ve yüksek telif yüküyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yeni gelişmelerse kapıda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı'ya yerel radyo ve televizyonların sorunlarının çözülmesi için talimat verdi. Komisyon kuruluyor. Yerel kanallara kan kaybettiren hatta bu kanalları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uygulamalar masaya yatırılıyor…



Yayın yaptıkları bölgelerin sesi, gözü, kulağı olan yerel basın, son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor. Yerel televizyonlar, uydu ücretlerinin aylık 20 bin doları aşması ile çok zor zamanlar geçiriyor. Binlerce kişiye istihdam kapısı aralayan yerel kanallar, ulusal kanallarla aynı ücreti ödüyor. Yerel medya yüksek telif ücretleri ile boğuşurken, uydu ücretlerine ve idari para cezalarına maddi kaynak bulamıyor. Yerel ve Bölgesel Radyo Televizyon Sahipleri Derneği 'nden bu sorunlarının çözümü için önemli bir adım geldi. RATSA, kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmesine rağmen önemli bir adım atarak sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği ziyareti sırasında yerel ve bölgesel radyo ve televizyonların sorunları konusunda brifing aldı. RATSA kurucularından Kaçkar TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Onay brifingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşadıkları sorunları anlattı. Onay, bu basın kuruluşlarının ayakta kalabilmesi ve daha da aktif hale gelebilmesi için bir komisyon kurulmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili komisyon kurulmasını ve bu komisyonda RATSA kurucularından Adnan Onay'ın da yer almasını istedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hayati Yazıcıya da konuyu takip etmesi talimatı verdi.



İllerin sorunlarını gündeme getiren devlet ve vatandaş arasında bir bağ olan halkın sesi gözü kulağı olan, bir kentin varlığını geleceğe taşıyan en önemli yayın organlarının en temel iki sorunu şimdi masada. Konuyla ilgili görevlendirilen AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çalışmaları başlatacak. RATSA’nın bu önemli atılımının nasıl sonuçlar getireceği merakla bekleniyor.