Yerli yazışma programı hazırladılar

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:54

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te faaliyet gösteren bir teknoloji firmasınca tamamen yerli imkanlarla hazırlanan yazışma programı sayesinde, kullanıcılara telefon ve bilgisayarlardan yazılı, sesli ve görüntülü iletişim kurma imkanı sağlanıyor.

Optik Fiber Telekomünikasyon AŞ (OFT) sahibi Nihat Cindioğlu, "Kamapp" adını verdikleri uygulamanın şu anda cep telefonundan veya web ara yüzünden bilgisayarla kullanılabildiğini söyledi.

Bu uygulama sayesinde piyasada yaygın olarak kullanılan yabancı programlardaki gibi her türlü yazışma, belge, fotoğraf gönderilebildiğini, kişi ve lokasyonun paylaşımı ile videolu ve sesli görüşme yapılabildiğini anlatan Cindioğlu, "Serverimiz (sunucumuz) burada, yabancı bir ülkede değil. Türkiye'nin kontrolü altında. Bu da bizim programın hızını ve güvenilirliğini artırıyor. Hızlı bir şekilde data alışverişi yapabiliyorsunuz. Datamız dışarı gidip geri gelmiyor." dedi.

Nihat Cindioğlu, yazılımla ilgili herhangi bir teşvik ya da destek almadıklarına da değinerek, "Bir beklentimiz yok, uygulamayı Türkiye için yaptık. Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor, biz de bildiğimiz alanda bunu yaptık." diye konuştu.

- Amaç dışa bağımlılığı azaltmak

Kamapp'da diğer uygulamalardan farklı olarak web arayüzünden de görüntülü arama ve sesli konuşma yapılabildiğine dikkati çeken Cindioğlu, uygulamayla ilgili çalışmalara 2007 yılında başladıklarını ve geçen sürede sürekli yenilediklerini aktardı.

Cindioğlu, şöyle konuştu:

"Ar-Ge'ye devam ediyoruz. Maddi beklentimiz yok. Vatanımız için yapıyoruz bunu. 2017'den beri test ediyoruz programı. Güncellemelerimiz sürüyor. 2017'de marka başvurusunu yaptık, 4 Şubat'ta da onayı geldi, tescili yapıldı. Türkiye'de yerli yazılım olarak sadece Kamapp var. Android işletim sistemine sahip telefonlardan indirilebiliyor. Googleplay'den ulaşılabilir. Dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Bizim açımızdan daha güvenli, çünkü verileriniz satılmıyor."

Şu anda bin 300 aktif kullanıcıya sahip olduklarını anlatan Nihat Cindioğlu, uygulamanın kullanımını Türkiye'de yaygın hale getirmeye çalıştıkların kaydetti.

Kamu kurumlarıyla yapılacak anlaşmalarla Kamapp ile vatandaşların bir tıkla tıpkı e-Devlet gibi su, elektrik, telefon fatura bilgilerine de ulaşabilir hale gelebileceğini ifade eden Cindioğlu, teknoloji konusunda yerli uygulamaların kullanımını artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA