Yeşil altın

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:53

baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığı, "bolluk müjdesini" açtığı çiçeklerle verdi.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, AA muhabirine, geçen yıl Antep fıstığının "yok yılı" olduğunu, bunun için hem üreticilerin hem satıcıların hem de tüketicilerin sıkıntı çektiğini belirtti.

Türkiye'de en çok fıstığın Gaziantep-Şanlıurfa bölgesinde yetiştiğini ve bölge halkı için en büyük ekmek kapısı olduğunu belirten Aslan, fıstığın Gaziantep ile özdeşleştiğini anlattı.

Bu yıl bahar aylarında yağışların yeterli seviyede gerçekleşmediğini ve ağaçların dinlendiğini ifade eden Aslan, "2018 yılının bereketli olmasını bekliyoruz. Şu an ağaçlarımız çiçek açtı ve döllenme gerçekleşti. Sahaya genel olarak baktığımızda gidişat çok iyi. Meyve gözleri bol miktarda var, şükürler olsun. Geçen sene yok yılı olduğundan ağaçlarımız dinlendi. Enerjilerini depoladı ve bu yıl çiçeğe dönüştü." diye konuştu.

- Yüksek rekolte beklentisi

Aslan, Antep fıstığında var ile yok yılı arasında ciddi değişmeler olduğuna dikkati çekerek, bunun üretici ve tüketiciye her alanda yansıdığını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde, her yıl fıstık alanlarının genişlediğini ve rekoltenin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Bizim uzun yıllar ortalamamız 120 bin tondur. Bu yıl da rekolteyi uzun yıllar ortalamasının üzerinde bekliyoruz. Geçen yıl 78 bin ton rekolte gerçekleşmişti. 2016'da ise 170 bin ton ürün alındı. Bu bizim en yüksek rekoltemiz oldu. Mayıs ayında bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak üretimin yoğun olarak yapıldığı il ve ilçelerde sahada çalışma yapacağız ve değerlendirme sonrası ön tahminde bulunacağız. Ağustos ayında sahada yeniden yapılacak araştırma neticesinde sonuçları değerlendirip rekolteyi belirlemiş olacağız."

Fıstık üreticisi Ahmet Faruk Şenel de yağmurun bu yıl üreticiyi üzmeyecek periyotta yağdığını ve fıstık ağaçlarının gerekli enerjiyi aldığını belirtti.

Çiçek gözlerinin dolu olduğunu vurgulayan Şenel, "Bu demektir ki fıstıklar bu yıl bol olacak. Uzun aradan sonra geçen sene çok kötü verim aldık. Neredeyse yüzde 50 düşüşü oldu. Ama bu yıl inşallah tam tersi olacak. Fıstık ağacı zahmetli ama bakımlarını eksik etmiyoruz. Bazı bölgelerde özellikle Fırat Nehri'ne yakın olan yerlerin fıstıkları daha belirgin oldu, iç taraflarda ise yeni filizleniyor." dedi.

AA