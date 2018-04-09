Yetim Dayanışma Günleri

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 13:54

İlçedeki, Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken programa katılan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çocuklarla halat çekme oyunu oynadı.

Yetim Dayanışma Günlerinin geleneksel hale geldiğini söyleyen İHH Siverek Temsilcisi Cevdet Ökenek, dünyada yaklaşık 400 milyon yetimin olduğunu belirtti. Bu rakamın 200 milyonunun sokaklarda yaşadığını belirten Ökenek, ilçede 102 yetim aileye yardım ulaştırdıklarını dile getirdi.

Sosyal yardım konularını basın ile paylaşma taraftarı olmadığını belirten Yılmaz, "İhtiyaç sahibi, yetim ve öksüzlerimiz olsun toplumun dezavantajlı grupları olarak ifade ettiğimiz kesimlere kucak açmak ve onların yanında yer almak temel görevimizdir. Bu görev mensubu olduğumuz medeniyetin bize yüklediği bir görev olarak addediyoruz ki yardım kuruluşları katkı konusundaki taleplerini belediye bütçemizin el verdiği imkanlar ölçüsünde hatta bunu zorlayarak geri çevirmemeye çalışıyoruz." dedi.

Yetimleri ümmetin emanetleri olarak gördüklerini belirten Yılmaz, her yıl belirli dönemlerde yetim ve öksüzlere yönelik yiyecek ve giyecek yardımı yaptıklarını söyledi.

Yemek ve içecek ikramının ardından Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile eşi Özlem Yılmaz, yetim ailelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğe, İHH yetkilileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yetim çocukların aileleri katıldı.

AA