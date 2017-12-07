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Yetim serbest bırakıldı

Urfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesi iddası ile gözaltına alınan Urfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim emniyetteki ifadesinin ardından gece 04:00 sıralarında serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 13:25
Yetim serbest bırakıldı

Önceki gün Şanlıurfaspor da top koşturan futbolcu Mertcan Çam'ın Kulüp Başkanı Emin Yetim ve adamları tarafından darp edildiği iddası ile Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından göz altına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim ifadesinin alınmasının ardından gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

Yaşanan darp olayını kabul etmediğini, olayın bir mizansen ve komplo olduğunu ifade eden başkan Emin Yetim işin peşin bırakmayacaklarını hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

Başkan Yetim'in gözaltına alındığını öğrenen taraftarlar başkan ifadesini bitirinceye kadar emniyetin önünden ayrılmadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'de Yetim'in gözaltına alındığını öğrendiğine, emniyete gidip Yetim'e destek verdi, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yetim'in emniyetteki ifadesinin ardından, Şanlıurfaspor Tesisleri'ne gittiği öğrenildi.

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