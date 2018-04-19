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Yetim'den destek çağrısı

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, pazar günü sahalarında Gümüşhanespor karşısına çıkacakları maç öncesi tüm Şanlıurfalıları maça davet etti.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:25
Yetim'den destek çağrısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 32. haftasında pazar günü saat 15.30’da 11 Nisan Stadyumu’nda lider Gümüşhanespor’u konuk edecek. Zorlu maç öncesi açıklamada bulunan Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Gümüşhanespor maçının kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, “Bu maçı final maçı gibi görüyoruz. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu maça odaklanmalarını istiyoruz, kendilerini pazar günü 11 Nisan Stadyumu’na bekliyoruz” dedi.

Yetim, seyirci cezası yediklerini ve bunun için Tahkim Kurulu’na gerekli itirazda bulunduklarını da vurgulayarak, “Cezanın kalkmasından ümidimiz var, inşallah hayırlı bir haber alacağız. Cezanın kalkmaması durumunda ise yine en az 50 bin kişinin stat dışından takımına destek vereceğini düşünüyoruz. Taraftarların karşılaşmayı takip edebilmeleri için dev ekran da kuracağız. Bunun için çalışmalarımız var. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin Gümüşhanespor maçında takımlarını yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. Taraftarlarımız bu maçta dışarıda olsalar bile yaptıkları tezahüratlarla stadı inleteceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

 

 

 

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