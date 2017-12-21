Yetim'den Mertcan Çam AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 16:42

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim, futbolcu Mertcan Çam'ın darbedildiği iddiasına ilişkin "Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor, bizim takımda herhangi bir yan etkisi olmadı." dedi.

Kulüp başkanı Yetim ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Takımın ligin ilk yarısındaki performansını değerlendiren Yetim, "Forvet ve orta saha bölgesinde eksiklerimiz var. Gönül isterdi ki ilk yarıyı lider tamamlayalım ama 30 puanda kaldık. Zira lider ile aramızda 6 puan fark var. Bu farkın ikinci yarıda kapanacağını düşünüyorum. Devre arasında yapacağımız nokta transferlerle ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Futbolcu Mertcan Çam'ın, darbedildiği iddiasına ilişkin de açıklamada bulunan Yetim, "Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor, bizim takımda herhangi bir yan etkisi olmadı. Çünkü öyle bir olay yok. Biz gerekli suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam, alacakları konusunda çıkan tartışmada, aralarında kulüp başkanı Emin Yetim'in de bulunduğu bazı kişilerce darbedildiğini öne sürmüş ve 6 Aralık'ta suç duyurusunda bulunmuştu.