YGM’den Köy Okuluna Gönül Köprüsü

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2017 Pazar 22:14

Toplanan kalem,silgi,kalemtıraş seti,tişört ve şapka Yenişehir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri tarafından ilkokulda okuyan çocuklara dağıtıldı. Bunun yanı sıra toplu oyun oynayan çocuklarının yanına gidilip onlarla oyunlar oynandı ve il müdürlüğümüzden alınan top,tişört ve şapka verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit DERMAN ” Yenişehir Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerinin sınav sonrasında topladıkları kalemleri ihtiyacı olan çocuklara dağıtmak istedik. Çocuklara dağıttığımız kalemler bir nebze katkı olsun diye hediye babında köydeki çocuklara dağıtıldı . Oradaki çocukların bu tür hediyelerle gençlerimizle aralarında gönül bağı oluşturmak istedik. Bu tür projelerle farkındalık oluşturmak amacıyla gençlerimiz yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kazandırmak istiyoruz. ”dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan KEŞKÜŞ ise “YGS’ye giren öğrencilerin sınav sonrasında ÖSYM tarafından verilen kırtasiye malzemelerinin “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında toplandığını ve yaptığımız çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahibi köy okulları belirlenerek dağıtıldığını bildirdi. Bu ve buna benzer projelerle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğimiz gibi bu tür projeleri ile köydeki okuyan çocuklar ve merkezdeki gençlerimiz arasındaki samimiyeti artırmak istiyoruz. Bu projede emeği geçen Gençlik Merkezi Müdürü Hamit DERMAN’a ve tüm personellerime, gönüllü gençlerimize ve yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. ”dedi.